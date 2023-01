Para Nick Jonas fue bastante difícil librarse de su imagen como ídolo juvenil

El cantante Nick Jonas se ha destacado en sus primeros años como solista por su carácter descarado y por tratar abiertamente en sus canciones asuntos potencialmente controvertidos como el sexo, un perfil artístico que nada tiene que ver con sus inicios en la banda Jonas Brothers que formó junto a sus hermanos Joe y Kevin y que le ha costado consolidar debido a su pasado como estrella infantil.

"Al principio resultó bastante complicado evitar el encasillamiento, al menos para mí, y hasta cierto punto a día de hoy también me afecta. Pero creo que ya no tengo que preocuparme tanto por ello como cuando decidí lanzar mi carrera en solitario. Creo que hubo una especie de asociación instantánea, con los Jonas Brothers, cuando lo cierto es que mi imagen y mi nueva música eran totalmente opuestas, así que me llevó algo de tiempo poder proyectarlos ante la gente", reflexionó el intérprete al periódico Calgary Herald.

El carismático vocalista atribuye, por otro lado, a su amiga Demi Lovato el impulso que necesitaba en sus comienzos para mostrarse ante el mundo tal y como es por medio de su música, por lo que ahora no duda en hacer uso de sus pegadizas canciones para "sincerarse" con sus seguidores y exponer sin ambages aquellos asuntos que le preocupan.

"Estoy convencido de que los retos nos sirven para crecer y madurar, y en ese sentido creo que los dos nos hemos ayudado mutuamente a superarlos. Por ejemplo, Demi siempre me animó a exhibir mis vulnerabilidades en mi música y, concretamente, en mi último disco me sincero por completo a la hora de contar algunos episodios de mi vida que son muy personales", aseguró el artista, antes de insistir en que sin la valentía que en su momento le insufló Demi, quizá le habría costado aún más convertirse en el artista que es a día de hoy.