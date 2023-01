'One Direction se ha separado para siempre': Louis Walsh

Aunque a principios de este año los integrantes de One Direction aseguraban que el conjunto se tomaría un descanso temporal para que cada uno de ellos pudiera probar suerte a través de diversos proyectos en solitario, Louis Walsh, conocido juez del programa 'Factor X' que vio nacer al entonces quinteto hace seis años, está convencido de que sus fans ya han sido testigos, sin saberlo, de la disolución total del grupo.

"Sí, diría que One Direction se ha separado para siempre, lo que ocurre es que muchos de sus seguidores se han tragado el cuento de que van a regresar porque los publicistas, agentes y responsables de la discográfica tienen miedo de cómo podrían reaccionar si supieran la verdad. Son un grupo que genera mucho dinero y ahora que sus admiradores están expectantes por su vuelta, son todavía más rentables", aseguró el también representante de artistas al diario The Daily Telegraph.

Publicidad

Pese a compartir mesa del jurado con Simon Cowell, creador del popular formato televisivo y principal responsable del fenómeno musical que todavía representa One Direction, Louis Walsh dedica a su compañero palabras muy duras sobre la forma en que gestiona el éxito de aquellos vocalistas que acaban saltando a la fama tras su paso por 'Factor X'.

"Simon es un genio y sabe perfectamente qué productos tienen potencial para triunfar en el mercado de la música. Ha convertido a muchos de los participantes del programa en millonarios, pero eso no significa que la mayoría de ellos le sean fieles. En ocasiones esta industria en las que estamos inmersos crea auténticos monstruos, que se creen superiores a los demás solo porque el programa les ha dado popularidad y, nosotros, algunas canciones que interpretar. Muchos se olvidan de lo afortunados que son y piensan que tienen derecho a todo", expresó sin restricciones.

El mánager irlandés prefiere no poner ejemplos concretos de concursantes que, a su juicio, "la han cag***" en la escena musical por culpa de un exceso de arrogancia, lo que contrasta con su falta de reparo a la hora de enumerar artistas de renombre internacional que, en su opinión, suplen su falta de talento con disciplina y trabajo.

"Me da pena que haya cantantes con grandes habilidades que, sin embargo, la han cag*** porque no han sabido entender que el éxito es siempre efímero si no se cultiva con humildad y constancia. Por otro lado, ahí tienes a Katy Perry, Britney Spears y Kylie Minogue que están en lo más alto gracias a que representan la cultura del esfuerzo. Jennifer Lopez no sabe cantar, pero no ha dejado de vender entradas en Las Vegas desde que comenzó su residencia. Pero estos chicos jóvenes creen que con tener unos cuantos seguidores en Twitter ya está todo hecho, y no es así", sentenció.