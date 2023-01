Niall Horan jugaba golf para evitar el estrés durante las giras de One Direction

Ahora que One Direction se ha tomado un descanso, Niall Horan está aprovechando su tiempo libre para dedicarse en cuerpo y alma a una de sus grandes pasiones, el golf, deporte que le ayudó a mantener la cordura durante los momentos de mayor estrés durante las giras junto a la banda musical.

"Me he sumergido más en el mundo del golf en los últimos cuatro o cinco años, y ahora lo aprecio más que nunca. Cuando estaba en la carretera con One Direction era una buena excusa para escaparme del hotel unas horas y relajarme. Harry y yo solíamos jugar un poco, y el hecho de tener que viajar tanto me ha permitido jugar en algunos campos increíbles alrededor del mundo. Es una forma genial de evadirte durante unas horas", confesó el cantante a la revista Today's Golfer.

Además de jugar al golf siempre que puede, Niall también disfruta de este deporte como espectador, en especial con las estadísticas de juego.

"Me encanta. Para ser sincero, estoy obsesionado. Soy un gran apasionado del golf y juego bastante, la mayor parte de las veces en The Grove [en Inglaterra], que me queda a mano porque está a veinte minutos de mi casa. Es un campo que supone todo un desafío y allí me cuidan mucho, todo el mundo es encantador. Y además las instalaciones siempre están impecables, son de las mejores de la zona. También veo muchos programas de golf en la televisión. Me encanta seguir las estadísticas. Soy bastante friki, pero es algo muy interesante", añadió.