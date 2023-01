Mario Vargas Llosa ya le ha pedido matrimonio a Isabel Preysler

Consciente de que el tiempo no tiene importancia cuando el amor es de verdad, el novelista Mario Vargas Llosa no ha querido esperar más de un año para proponerle matrimonio a su pareja Isabel Preysler, aunque por el momento esta no le ha dado una respuesta en firme.

Sin embargo, la complicidad que ambos demostraron durante la fiesta organizada por Porcelanosa en el Castillo de Windsor el pasado 20 de junio y las bonitas palabras que se dedican ahora en la entrevista concedida a ¡HOLA! en el marco de la velada dan a entender que -vayan a casarse o no- su relación no podría ir por mejor camino.

"¿Boda? Sí, Mario me ha pedido que me case con él... pero aún no le he respondido. Nada está descartado en un futuro... Todas las opciones son posibles", confiesa la madre del cantante Enrique Iglesias.

Si finalmente la exmujer de Julio Iglesias decidiera darle el 'sí, quiero' al premio Nobel, su hipotética boda consistiría en una ceremonia íntima para la que no luciría un tradicional vestido de novia.

"Si me casara, no me gustaría una boda multitudinaria y, por supuesto, no con un vestido blanco", matizó.

A pesar de la felicidad que les define a ambos en esta ilusionante etapa de su vida, la relación también ha dejado algunas consecuencias negativas en la vida del escritor peruano, al convertirse en uno de los personajes más buscados por los medios muy a su pesar.

"Si yo pudiera escoger, no elegiría vivir siendo el objetivo de los flashes de la prensa porque hace perder mucho tiempo y puede dar una imagen muy falsa de la persona, pero es algo que hay que tomarse con espíritu deportivo", afirmaba el novelista en una entrevista a la edición española de la revista ELLE.

Por: Bang Showbiz