Los Exnovios de Asia Express terminaron por los celos enfermizos de Juan Esteban

Juliana por su parte cree que Juan Esteban se empelicula mucho y que aunque quisiera estar con él, su profesión siempre estará por encima de lo que sea.

La pareja se conoció en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común que los presentó. Hicieron click de inmediato, se identificaron por su independencia y empuje desde pequeños. Juliana acababa de regresar a Medellín y estaba buscando una oportunidad en el modelaje, Juan Esteban se comprometió a ayudarla y desde ahí se enrollaron. Aún se gustan pero saben que les va mejor como amigos.

Nombre: Juan Esteban Berrío.

Edad: 26 años.

Profesión: Modelo

Ciudad: MedellínDueño de un gimnasio que ahora está vendiendo porque el negocio luego de 4 años se estancó y él que vive de comerciar y negociar lo que sea, necesita mover la platica e invertirla en otra cosa que produzca. También vive del modelaje, oficio que inició hace 6 años cuando hacía barras en el parque y la gente le preguntaba si era modelo, ahí le surgió la idea, hizo su propio book y desde allí no paró de modelar. Desde pequeño aprendió a ser independiente, trabajó desde los 18 años en oficios varios hasta que entró al modelaje y le cambió la vida. Con más dinero y nuevo círculo social, Juan Esteban conoce a una mujer 10 años mayor que él, se enamoran y viven juntos por 6 años. Cuenta que siempre le han gustado las mujeres mayores, son maduras, saben lo que quieren y no se ponen con pendejadas. Sin embargo, conoció a Juliana, su compañera de viaje para esta aventura. Con el tiempo Juan se fue molestando al ver su novia en televisión con poca ropa o besando a otros hombres y decidió cortar la relación, además siempre había asegurado que se metería con cualquier mujer menos con actrices.

Juan se describe como un tipo ordenado, independiente y trabajador. Acepta que es machista por herencia de su padre. Odia esperar. Le dan asco las cucarachas y los insectos. Aficionado al fútbol, lo juega y lo ve. Ha viajado fuera del país cuando era niño, su madre lo llevó a E.U. También ha visitado Ecuador y Venezuela por el modelaje. Está en Asia Express porque le gusta la competencia y es un verdadero reto para su vida.

Juan Esteban cree que lo más difícil de la aventura es la barrera del idioma (no entiende inglés) y le preocupa que su pareja siga compitiendo con él y quiera llamar la atención o llevarse todas las miradas, pues él sabe que es celoso, odia que se le opaque y cree que Juliana en ocasiones lo subestima y él no va a querer hacer lo que ella ordene. Aunque se gustan, aman la competencia y ganar, saben que no será fácil lidiar uno con el otro, suelen discutir porque Juliana es grosera y a él una mujer no lo grita nunca.

Nombre: Juliana Gómez

Edad: 26 años

Ocupación: Actriz

Ciudad: MedellínDesde adolescente participó en reinados representando a Bello, Antioquia. Buscando un mejor desenvolvimiento en tarima, su madre la inscribió en clases de actuación y allí nació su interés por lo que actualmente más ama en su vida, la actuación. A los 16 años decide viajar a Bogotá para buscar oportunidades en la actuación a pesar de no contar con el apoyo económico de sus padres.

Actualmente regresó a Bello para apoyar la empresa de medias veladas de su familia. Vive con su mamá que es su mejor amiga, con su prima y hermana. Su padre murió hace 13 años de cáncer.

Su carrera en la actuación ha empezado a escalar, ha tenido papeles en 'Tiro de Gracia' (Lola la prepago), en 'Sin tetas no hay paraíso', en 'La Selección' (la hermana de René Higuita), en 'Niche' y en 'Niños Ricos, Pobres Padres' obtuvo un papel protagónico. Juliana sueña con llegar a Hollywood.

Juli se describe como una mujer descomplicada y buena amiga. Acepta que es malgeniada, autoritaria y con un fuerte carácter. La molesta la gente lenta. Participa en Asia Express por el dinero y porque es un pantallazo para darse a conocer. Cree que le dará duro el tema de la comida, pues ella se cuida mucho, trata de comer muy sano, a horas señaladas, sin lácteos, ni azúcar para conservar su figura y verse mejor.

Tiene fobia a las cucarachas. Frecuenta el gimnasio a diario. Dice que su pareja es 'quedadito' y teme que ante alguna pelea se retraiga, sabe que tienen graves problemas de comunicación.