Los campesinos, una dupla natural que espera dejar en alto el nombre del campo colombiano

Armando y Jorge viven del campo, cada uno administra una finca que produce plátano, café, aguacate y maíz, además crían cerdos, pollos y gallinas. Tienen 6 hermanos, todos muy unidos y sus padres viven con uno de ellos.

Nombre: Armando Palacio

Edad: 40 años

Ocupación: Campesino

Ciudad: Belén de Umbría, Risaralda. Amante de la lectura y de la cultura asiática. Cree estar preparado para el choque cultural que se les viene encima, toda su vida ha leído de historia, nunca ha salido del país y siempre ha soñado conocer Asia.

Armando se describe como un hombre honrado, perfeccionista y que siempre busca aprender. Cree que su pasividad e inteligencia congenia perfectamente con su hermano que es activo pero poco analítico y estratega. Ser perfeccionista lo ha llevado a discutir con su hermano que es más relajado, pero nunca han peleado. Lo enoja sentirse que no es capaz de hacer algo.

Actualmente vive junto con su esposa y dos hijas pequeñas, Samara de 7 y Valentina de 10 años. A su esposa la conoció cuando en la vereda dieron unas clases de sistemas para la población rural, su esposa era la profesora y él se enamoró locamente siendo su alumno. Luego de 3 años de noviazgo decidieron casarse, ya llevan 12 años de matrimonio. Antes de conocerla viajó a Buga para estudiar, siempre le ha gustado aprender y por 4 años estudió administración de empresas agropecuarias.

Se presentó a Asia Express porque el sueño de su vida ha sido viajar, cree que el mayor choque cultural lo sufrirán por el idioma pues no entienden inglés pero ya se está preparando desde su casa. El hambre también le preocupa, dice que están acostumbrados a comer bien, puede escasear lo que sea menos la comida. Describe a su hermano como un hombre emprendedor, alegre, positivo y empuje. Le preocupa que su hermano afecte la carrera al ser tan despistado, desordenado y relajado. Aspira poder darles estudios universitarios a sus dos hijas, sin importar la carrera o sus gustos, para eso trabaja fuertemente todo los días. Aunque no practica deporte, asegura que con las labores diarias de campo basta. No sabe nadar. No le teme a nada, ama los animales y a la naturaleza. Nombre: Jorge Palacio

Edad: 31 años

Ocupación: Campesino

Ciudad: Belén de Umbría, Risaralda. Está completamente seguro de que esta será la única oportunidad en su vida de conocer Asia y de demostrarle a Colombia que el campo puede. Toda su vida ha buscado salir de la vereda a conocer mundo, se ha inventado trabajos y excusas para aventurar.

Vivió 4 años en Ecuador en donde trabajó administrando una panadería, allí conoció a su última novia quien lo abandonó luego de regresar a Colombia. Dice que la aventura es lo suyo, le gusta andar por el monte y conocer las grandes ciudades.

Actualmente vive con sus papás, y junto a su primo les administra la finca. Es el presidente de la acción comunal de su vereda, asegura que por allá todo el mundo sabe quién es él. Se describe como un hombre humilde, paciente, sociable, recursivo y de buen genio. Sabe que a veces peca por ansioso y terco. En esta aventura cree que el idioma, el calor y la comida rara serán con lo que tendrán que lidiar.

Cree que haber cursado carrera militar le servirá para las pruebas. No le gusta la gente salamera, que mira por debajo a los demás y humilla. Le teme al encierro. Sueña con comprarles una casa a sus padres y tener un terreno para recoger animales abandonados. Cree que son la dupla perfecta porque Jorge es acelerado y Armando lento. Le preocupa que Armando extrañe tanto a sus hijas que decida dejar tirada la competencia.