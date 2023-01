Graceland sufrirá una renovación de más de 120 millones de euros

En los próximos meses, el destino turístico en el que se ha convertido Graceland, la mansión de Memphis en la que Elvis Presley vivió desde los 22 años hasta su muerte y que tras su fallecimiento fue reconvertida en un museo, va a sufrir una ostentosa renovación valorada en 137 millones de dólares (123 millones de euros).

Según ha informado el periódico local The Commercial Appeal, 92 millones del presupuesto total han sido destinados a la construcción del hotel de 450 habitaciones The Guest House at Graceland, que está prácticamente terminado y abrirá al público el 27 de octubre. Tras su inauguración, el antiguo Heartbreak Hotel -situado en frente de Graceland- será demolido.

El resto de dinero, unos 45 millones de dólares (40 millones de euros), se utilizará para la creación de un nuevo complejo de entretenimiento que se situará en el lado oeste del bulevar de Elvis Presley -la calle de Graceland-, sustituyendo al antiguo, donde actualmente se guardan los coches del cantante y donde se encuentran las tiendas de souvenires y los restaurantes.

La construcción acogerá un nuevo museo dedicado a 'Elvis the Entertainer', además de otras muchas exhibiciones sobre la vida del cantante, entre las que habrá una dedicada exclusivamente a sus preciados automóviles.

Los responsables de Graceland y el bulevar donde se llevarán a cabo todas las mejoras anunciarán oficialmente el lunes todos los planes, que se espera que estén completos para primavera del año que viene para no causar demasiadas molestias a los más de 500.000 turistas que visitan la propiedad cada año.

Por: Bang Showbiz