Génesis Rodríguez, hija de ‘El Puma’, sigue los pasos de Taylor Swift

La actriz Génesis Rodríguez, hija del legendario José Luis Rodríguez 'El Puma', parece haberse propuesto terminar de afianzar su popularidad en la industria estadounidense siguiendo una fórmula infalible e inventada por la mismísima Taylor Swift: rodearse de un grupo de amigas tan famosas y guapas como ella, Gigi Hadid, Karlie Kloss y Selena Gomez en el caso de la cantante, para compartir todas sus andanzas con sus seguidores a través de las redes sociales.

Por el momento, parece que el 'squad', como se conoce popularmente al grupo de íntimas de Taylor, ya cuenta con la joven Ana Villafañe, conocida por interpretar a la cantante Gloria Estefan en el musical sobre su vida 'On Your Feet', y a la actriz de la serie 'Orange is the New Black', Jackie Cruz. Recientemente, las tres intérpretes disfrutaron juntas de una noche de fiesta en Nueva York con motivo del 30 cumpleaños de Jackie, de la que Génesis quiso hacer partícipes a todos sus seguidores para celebrar.

"Ha sido una noche maravillosa. Primero fui a ver a dos personas increíbles que lo bordaron en Broadway (si no han visto todavía 'On Your Feet', por favor háganlo. Ana y Ektor son dos talentos incomparables que me hacen sentirme muy orgullosa de ellos). Y después, mi nueva amiga Ana y yo fuimos a celebrar el cumpleaños de Jackie, que es una persona siempre dispuesta a apoyar a los demás y la responsable de unirnos a todas. En serio, adoro a estas chicas".

Reveló Génesis en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía tomada en la fiesta en la que aparece posando junto a la cumpleañera, Ana Villafañe y la cantante Leona Lewis.

Al igual que la famosa pandilla de amigas de Taylor Swift, tanto Ana como Génesis se han propuesto concienciar a las nuevas generaciones de la importancia de apoyarse entre mujeres para luchar así contra el viejo cliché de la rivalidad femenina.

"Quiero aplaudir a todas las mujeres preciosas y con talento que no tienen miedo a ser fuertes y apoyarse las unas a las otras en lugar de intentar hundirse. Anoche estuvimos celebrando a una de las mejores, la incomparable Jackie Cruz", apuntaba por su parte Ana en su propio Instagram para celebrar el éxito profesional de sus amigas.

Tanto Génesis como Ana y Jackie tienen en común que pertenecen a una nueva generación de latinas criadas en Estados Unidos que está arrasando en la televisión y el cine. Por esa razón, a la hija de 'El Puma' le molesta que intenten colgarle la etiqueta de 'belleza latina', ya que, al haber nacido y crecido en Miami, se siente tan americana como la que más.

"En cuanto llegué a Los Ángeles me dijeron que era demasiado exótica. Y yo pensaba: '¡Pero si soy de Miami! Soy tan americana como las hamburguesas de queso'. Tenía la sensación de que era la única persona 'étnica' en una habitación llena de gente con ojos azules y el pelo rubio, y que por eso no tenía ninguna oportunidad", confesaba a Glam Belleza Latina.

