El rey león: Disney revela un secreto que podría arruinar la infancia de muchos

‘El rey león’ es una de las películas más famosas de Disney en la historia, sin duda alguna se ha convertido en un clásico del cine animado. Grandes y chichos han disfrutado y sufrido con esta historia, pero ahora, 23 años después de su estreno, el director y el productor de la cinta hicieron una revelación que dejó con la boca abierta a sus millones de fanáticos a lo largo del mundo: Mufasa y Scar no eran hermanos.

Rob Minkoff y Don Hahn contaron durante una entrevista para Hello Giggles las razones por las que los dos leones no tenían ningún vínculo de sangre.

“Mientras hacíamos la película hablamos del hecho de que era muy probable que Scar y Mufasa no tuvieran los mismos padres ", reveló Hahn.

"La forma en que los leones operan en la naturaleza ... cuando el león macho envejece, otro león pícaro viene y mata lo mata. Lo que logra es que las hembras entren al calor (para reproducirse), y entonces el nuevo león más joven mata al rey y luego a todos los bebés. Ahora es el rey”. Añadió durante la entrevista.

A pesar de que todos pensábamos que en realidad ambos leones eran hermanos, el director fue enfático en aclarar que no lo son, pues es de esta forma cómo funcionan las manadas en la vida real.

“Ocasionalmente hay manadas que tienen dos leones machos, en una dinámica interesante porque no son iguales ya que no tienen los mismos padres. Uno siempre está a la sombra del otro. Estábamos tratando de usar esas verdades animales para sustentar la historia, así que nos dimos cuenta de que Scar y Mufasa no podían ser del mismo grupo genético”, confesó Minkoff.

Durante la entrevista también revelaron que en la cinta se da una pista de esto, pues cuando Mufasa le reclama a su supuesto hermano por no asistir a la coronación de Simba, hay una frase de Scar que lo deja en evidencia: "soy de la parte poco profunda de la reserva genética."