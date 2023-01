Dolly Parton solo recorre el mundo en su 'autobús de lujo'

La veterana Dolly Parton puede presumir a sus 70 años de exhibir la misma energía y vitalidad que muchas de sus jóvenes competidoras de la industria musical, lo que explica que a la artista no le tiemble el pulso a la hora de embarcarse en exigentes giras mundiales con las que presentar el resultado de su incesante trabajo en el estudio.

Eso sí, con el paso del tiempo la diva del country se ha vuelto mucho más exigente en lo que a disponer de ciertas comodidades en su hospedaje se refiere, por lo que acabó tomando la decisión de dejar de alojarse en exclusivos hoteles para, en su lugar, hacer acopio de todo lo que necesita en su confortable "autobús de lujo".

"Cuando estoy de gira vivo constantemente en mi autobús de lujo, que es fabuloso y me proporciona todo lo que requiero en cada momento. Por supuesto, tengo un armario específico para todas las pelucas que me pongo en mis conciertos. También tengo una cocina, una habitación entera para mi ropa y, en el fondo, es como estar en casa. Nunca me quedo en hoteles, odio tener que cambiar de entorno cada vez que llego a una ciudad nueva", reveló la intérprete en el programa de la televisión británica 'This Morning'.

Tener un autocar completamente equipado para la vida diaria en la carretera se ha convertido en algo imprescindible para la pizpireta vocalista, ya que en ocasiones ni siquiera le apetece pisar la calle de las localidades que visita y, afortunadamente, su vehículo le permite acceder directamente a los escenarios de sus recitales.

"Es una de las cosas más prácticas que he tenido en la vida. Hay veces en las que solo quiero centrarme en mi concierto, sin hacer nada más, así que aparcamos justo al lado del escenario, me subo a él, me pongo a cantar y, cuando terminamos, me meto directamente en el autobús y me voy directa a la cama. Y de ahí al siguiente concierto", aseguró con entusiasmo.

La extrovertida Dolly Parton no solo disfruta de un auténtico renacer discográfico con el reciente lanzamiento de su 43 trabajo de estudio, 'Pure & Simple', y la gran acogida que está teniendo su gira homónima, ya que en el terreno personal no podría ser más afortunada al haber celebrado hace unos días su 50 aniversario de boda junto a su marido Carl Dean.