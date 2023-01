Cliff Richard lanza campaña para mantener en el anonimato a los acusados de abuso sexual

El cantante Cliff Richard no quiere que nadie más tenga que pasar por el "infierno" mediático que ha vivido estos dos últimos años en los que fue investigado por supuestos abusos a menores hasta que a mediados del pasado mes de junio el caso se cerró por falta de pruebas.

Por eso, el veterano artista se ha unido ahora al presentador de radio Paul Gambaccini y al diputado del parlamento británico Nigel Evans, a los que también se les atribuyó el mismo delito pero nunca se demostró su culpabilidad, para sacar adelante una petición pública para que se mantenga el anonimato de aquellos que han sido acusados de cometer abusos sexuales hasta que sean imputados formalmente por el juez. Asimismo, los tres están planificando la formación de un grupo de apoyo para todos aquellos que han sido falsamente inculpados.

"Los tres tenemos un mismo hecho en común que también compartimos con mucha otra gente... Algunos eran famosos antes de que pasase, otros se han hecho famosos después... Si hay países que lo hacen ¿por qué no vamos a poder llevarlo a cabo nosotros?", explicó Evans, que fue absuelto en 2014 de nueve casos de violación y abusos sexuales- al periódico The Telegraph.

Durante la reunión que mantuvieron recientemente, los tres personajes públicos pudieron comprobar las numerosas similitudes que existían entre sus respectivas experiencias, además de lo beneficiosa que podría llegar a ser su colaboración para muchas otras personas en su situación.

"Quedamos para cenar pero nuestro objetivo va más allá de engordar. Creo que la gente lo entenderá, aunque no completamente. Tienes que pasar por la tortura y por el fuego para saber cómo nos hemos ganado nuestras cicatrices y quemaduras. Los tres hemos pasado por esta injusta penitcencia y la hemos superado, por eso queremos hacer algo bueno", añadió el político.

Para Paul Gambaccini, que fue arrestado durante la gran operación policial Yewtree sobre abusos sexuales que afectó a varias personalidades del mundo de la comunicación, no solo es importante que se mantenga el anonimato ante tan graves acusaciones mientras no existan pruebas, sino que también pide respeto por parte de las fuerzas de seguridad para que no lleven a cabo una "caza de brujas".

"Siempre es bueno convertir lo negativo en positivo e intentar conseguir algo bueno en vez de estar sentado sin hacer nada. Tenemos que asegurarnos de que la policía nunca vuelva a llevar a cabo una caza de brujas en este país", añadió el presentador.