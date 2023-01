Chris Hemsworth desmiente con sentido del humor su separación de Elsa Pataky

Acostumbrado ya a los rumores acerca de su vida privada, Chris Hemsworth ha preferido tomarse con sentido del humor los últimos acerca de la crisis que atravesaría su matrimonio con la española Elsa Pataky debido a la relación 'a distancia' que se habrían visto obligados a mantener en los últimos tiempos debido a la carrera profesional del australiano, tal y como se hacía eco hace unos días la revista Woman's Day. En lugar de recurrir a medidas legales para desmentir la historia, el actor ha echado mano de su cuenta de Instagram para bromear al respecto y preguntarle a su esposa y madre de sus tres hijos -India y los gemelos Tristan y Sasha- si debe preocuparse por la estabilidad de su relación.

"Ya estoy buscando una nueva esposa, según Woman's Day y otros tabloides que ofrecen información engañosa. Cariño, todavía me sigues queriendo, ¿verdad, Elsa? #Gracias por el aviso", escribía la estrella de Hollywood junto a una fotografía suya y de su mujer a bordo de un barco.

Publicidad

De esta forma el protagonista de la franquicia 'Thor' ha dejado muy claro que Elsa y él siguen formando una de las parejas más sólidas de la industria cinematográfica pese al hecho de que Chris no acompañara a su mujer en su reciente viaje a España, tal y como se hacía eco la mencionada publicación para dar veracidad a su supuesta separación, que calificaban como "algo temporal" mientras ambos intentaban solucionar sus problemas matrimoniales.

Aunque lo haya hecho de forma desenfada y divertida, no deja de resultar sorprendente que un actor tan celoso de su intimidad haya decidido pronunciarse respecto a especulaciones sobre su felicidad conyugal en Australia, donde reside desde hace tiempo junto a su familia para alejarse precisamente de la atención mediática y del acoso de los paparazzi que debían soportar cuando vivían en Los Ángeles.

"Cuando estoy con mis hijos y alguien les está asustando, que es lo que hacen [los paparazzi], me hierve la sangre. Se me ponen los pelos de punta. Me caliento y me pongo rojo de rabia. Y en Estados Unidos, siempre están ahí, las 24 horas de los siete días de la semana, a la puerta de tu casa, a dos metros de donde tiras la basura. Me importa una mierda lo que diga la gente, eso no es un aspecto colateral de mi carrera. Si empiezas a pensar que es lo normal, que las cosas sencillamente son así, ahí es cuando estás en peligro. Así será la vida, pero no pienso educar a mis hijos de esa manera", explicaba Chris a la edición australiana de la revista GQ para justificar su decisión de abandonar Hollywood.