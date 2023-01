Ariana Grande se siente 'cohibida' al hablar de su romance con Mac Miller

Desde que Ariana Grande confirmara los rumores que llevaban tiempo circulando sobre su romance con el rapero Mac Miller, al subir una foto a su cuenta de Instagram que les retrataba abrazados, la cantante ha tenido que soportar intensos interrogatorios que, aunque no han conseguido que dé más detalles sobre su relación, sí le hacen proyectar en las entrevistas su lado más tímido.

Tanto es así, que la estrella del pop no pudo evitar sentir una profunda incomodidad cuando ayer miércoles la presentadora Ellen DeGeneres hacía referencia directa al idilio que mantiene con el guapo intérprete.

"Oh dios mío, oh dios. Esto es una locura y jamás me había sentido tan cohibida. Es la primera vez que tengo que hablar sobre mi vida amorosa en un programa de televisión. No tengo presión, no", manifestó la artista visiblemente tensa, añadiendo: 'Oh, sí', para confirmar su noviazgo cuando la humorista insistió en la cuestión.

El mismo día, y a primera hora de la mañana, Ariana ya tuvo que aguantar varias menciones al tema por parte del presentador Ryan Seacrest, quien a pesar de su insistencia se tendrá que conformar con la imagen de la pareja publicada en las redes sociales, ya que la joven no quiso dar "más información".

"Es demasiado pronto para este tipo de conversaciones. Muy pronto... Por el momento solo estoy dispuesta a compartir la instantánea [de Instagram]. Pero eso no significa que tú, Ryan Seacrest, que tienes millones de oyentes, tengas derecho a recibir más información sobre el tema que los demás", aclaraba en tono jocoso en el programa de radio 'On Air with Ryan Seacrest'.

Por el contrario, Mac Miller no tuvo problema alguno en reconocer esta semana que su amistad con Ariana había evolucionado "orgánicamente" hacia un vínculo mucho más intenso gracias a su trabajo conjunto en el estudio de grabación.

"Lo primero y más importante de todo es que somos muy buenos amigos. Escribimos canciones juntos y ahí, orgánicamente, empezaron a surgir determinadas emociones entre nosotros que nos hicieron estrechar lazos. Ha sido genial, me encanta que la música nos haya unido tanto y no podría estar más contento con el resultado. Ella es sin duda mi mejor amiga", confesaba el artista a la revista People.