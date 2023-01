Alicia Keys nunca más quiere volver a cubrir su rostro con maquillaje

La cantante Alicia Keys sigue firme en su decisión de no utilizar maquillaje y lo volvió a demostrar el pasado fin de semana durante la gala de los MTV Video Music Awards al presentarse en el escenario con su rostro al natural para entregar el premio al mejor videoclip masculino.

Aunque esta no es la primera vez que aparece con la cara lavada en un acto público -ya apareció en la alfombra roja de los premios BET el pasado mes de junio sin maquillar-, el movimiento 'No Makeup' ('Sin Maquillaje', en español) que abandera la intérprete no ha dejado de suscitar polémica al ser entendido por algunos como una forma de culpabilizar a aquellas mujeres que lo utilizan.

Ante las críticas que ha venido recibiendo desde su última aparición en la ceremonia de los premios musicales, la artista ha decidido contestar a sus detractores a través de su perfil de Twitter con un escueto mensaje que explica que su postura no significa estar sistemáticamente en contra del maquillaje.

"Para todos, que yo haya elegido ir libre de maquillaje no significa que sea una 'anti maquillaje', ¿entendido?", publicó junto a una imagen en la que aparece lanzando besos a sus lectores.

Alicia Keys, que ya había encabezado antes numerosas campañas de protesta ligadas a la protección de las minorías, hizo pública su decisión de abandonar la cosmetiquera el pasado mes de mayo a través de una carta abierta en el blog de Lena Dunham, Lenny Letter, donde además manifestaba su propósito de no volver a sentirse insegura al mostrarse ante la opinión pública luciendo su cara tal y como es en realidad.

"No quiero cubrirme nunca más. Ni mi cara, ni mi mente, ni mi alma, ni mis pensamientos, ni mis sueños, ni mis luchas, ni mi crecimiento emocional. Nada", concluía el comunicado.

A la iniciativa ya se han sumado otras celebridades como Jennifer Lopez o Demi Lovato, que han compartido algunas instantáneas en sus perfiles de las redes sociales luciendo su piel sin maquillaje, aunque ninguna de ellas ha renunciado definitivamente a los cosméticos para disimular sus imperfecciones.