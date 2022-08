¡Jhovanoty y su compañero que no le ayudó para nada!

No, a nadie le dio risa. El comediante recuerda que el público no soltó ni una carcajada con la primera rutina que grabó al aire, pero, lo peor de todo es que no estaba solo. Su compañero de entonces no lo ayudaba mucho y por eso decidió hablar con el coordinador, que en ese tiempo era Hassam , para pedirle una oportunidad de grabar individualmente y así demostrar que sí se sabía buenos chistes. ¡Anécdotas que pasan solamente con los integrantes de Sábados Felices!

<<Desde hace 50 años, los amantes de Sábados Felices han encontrado un espacio para curar las caras tristes. Con los mejores humoristas del país, ideas creativas, personajes envidiables y sketches memorables, la producción ha sido todo un éxito durante aproximadamente 2.600 fines de semana. ¡No te pierdas 50 momentos que valen oro, un especial para festejar la vida del programa que ha logrado reinventarse con el paso del tiempo!>>