¡Va por el segundo! Tess Holliday, la modelo de tallas grandes, está embarazada

La modelo de tallas grandes Tess Holliday (30) está embarazada del que será su segundo hijo -ya es madre de Rylee (10)-, el primero junto a su prometido Nick Holliday.

"Decididamente no estaba planeado y estaba algo nerviosa cuando me enteré, ¡pero estoy emocionada!", declara Tess a la revista People.

Tess, que está previsto que dé a luz en junio, espera disfrutar de su recién nacido más que cuando nació Rylee.

"Cuando tuve a mi hijo tenía 20 años y no sabía lo que estaba haciendo, y no tuve ayuda. Estoy encantada de pasar por esto de nuevo y de tener esta vez ayuda, y de poder disfrutar en esta ocasión de lo que es tener un bebé, ya que no pude hacerlo la última vez", cuenta.

Tess está también convencida de que tiene mucho que aprender con este nuevo embarazo porque las cosas han cambiado mucho desde que dio a luz hace 10 años.

"Cualquiera que tiene otro hijo o incluso su primer hijo miente si te dice que no está nervioso. Me preocupa mi capacidad para desconectar del trabajo y centrarme en mi familia. Han pasado 10 años desde que tuve a mi hijo, hay muchas cosas nuevas. Mis amigas que tienen hijos ahora publican cosas sobre nuevas técnicas de lactancia y nuevos biberones, y es abrumador porque pienso: 'Yo ya he hecho todo esto', pero siento como si no fuera así. ¡Tengo que aprender un montón de cosas!", añade.

Por: Bang Showbiz