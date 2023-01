¡Tomen nota! Famosa estrella burlesque reveló su secreto para seducir

La profesión de la estrella burlesque Dita Von Teese, quien estuvo casada con el roquero Marilyn Manson, le acredita como una experta en el arte de la seducción, por lo que le resulta extremadamente frustrante que la gente malinterprete siempre su significado.

"Me gusta la palabra 'seducción'. La gente cree que la seducción es perseguir a alguien y decidir que va a ser tuyo. Pero para mí, la manera correcta de seducir a alguien es viviendo según tus propias reglas, haciendo de tu mundo un lugar al que los otros quieran ser invitados", contó al periódico The Sunday Times.

Publicidad

Con el paso de los años, Dita no ha hecho más que ganar sabiduría en el amor y confianza en sí misma, por lo que ya no le preocupa tanto la idea de envejecer.

"Soy una mujer de 43 años, lleva tiempo llegar a eso", matizó.

Actualmente Dita mantiene una relación con un diseñador visual de Disney, un romance que le ha hecho plantearse la idea de volver a pasar por el altar y las ventajas e inconvenientes del matrimonio.

"Pienso en los pros y en los contras del matrimonio todo el tiempo. Tengo una lista. Las ventajas son: me encanta la ceremonia, el ritual, las promesas y los símbolos. No me gusta el negocio, todo lo relacionado con el dinero o el divorcio. No quiero pasar por ello otra vez".

Publicidad