Taraji P. Henson comete el mayor gazapo de la Super Bowl 50

La actriz Taraji P. Henson se convirtió involuntariamente este domingo en una de las protagonistas en las redes sociales de la Super Bowl 50 al confundir al grupo Coldplay -protagonista del número musical del intermedio del evento deportivo- con Maroon 5, un error que quedó reflejado en las redes sociales cuando tuiteó acerca de lo mucho que estaba disfrutando con la música de la banda.

"¡¡¡Sí!!! ¡Maroon 5 me da la vida! ¡Super Bowl 50! Soy muy feliz", escribió la intérprete en su cuenta de Twitter.

Después de que centenares de personas le señalaran su error, Taraji -que estaba presente en el estadio Levi's de Santa Clara para disfrutar del evento deportivo- eliminó el tuit y lo sustituyó por otro que decía: "Ups. ¡Jajajajajaja!".

Los primeros en alertar a Taraji de su equivocación fueron sus familiares y amigos, aunque en un principio ella creyó que le estaban advirtiendo de que también debía alabar la interpretación de Beyoncé, quien también formó parte del número musical de la Super Bowl junto a Bruno Mars y Mark Ronson.

"Angie Martinez, Mary J. Blige, mis primos, mi madre, mi abuela... Todo el mundo me estaba mandando el mismo mensaje: '¡Cambia tu publicación!'. ¡Creí que estaban enfadados conmigo porque no había rendido homenaje también a Beyoncé! Así que pensé: '¡El tuit sobre Beyoncé está en proceso!'. Después me di cuenta de que [se referían a que] era Coldplay", contó la actriz a 'Entertainment Tonight'.

En su defensa, Taraji -que mezcló varias bebidas mientras disfrutaba del espectáculo- apuntó que el resto de invitados con los que compartió palco también pensaron que estaban presenciando una actuación del grupo de Adam Levine.

"No sé si sabes cómo funcionan las cosas en los palcos. Te ofrecen muchas bebidas: Kool-Aid, limonada, té helado. Lo mezclé todo y me senté [a ver el espectáculo] con otra gente que también pensó lo mismo que yo [que estaban viendo una actuación de Maroon 5]".