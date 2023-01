Sylvester Stallone dedica una emotiva felicitación a Arnold Schwarzenegger por su cumpleaños

A pesar de haber mantenido una de las rivalidades más sonadas de la industria de Hollywood al erigirse ambos como las dos grandes figuras del cine de acción en los 80 y 90, lo cierto es que a día de hoy Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger mantienen una estrecha amistad de la que no dudan en presumir abiertamente, como ha dejado patente el primero en su cuenta de Instagram al felicitar con todo el entusiasmo del mundo al que fuera 'Terminator' con motivo de su 70 cumpleaños.

"Eres genial porque nunca te rindes. No abandonas y nunca lo has hecho. Tienes una energía arrolladora, has sido el mejor enemigo que he tenido nunca y aún mejor como amigo. Eso es todo lo que puedo decir de ti", reza un extracto del sentido tributo que le ha rendido Stallone a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

El exgobernador del estado de California, que llegó a una nueva década de vida ayer domingo, y el protagonista de la aclamada cinta 'Rocky' limaron completamente sus asperezas a finales de la década pasada y desde entonces han trabajado juntos en varias entregas de la saga 'Los mercenarios' junto a otros ídolos del cine de acción, como Jean Claude Van Damme o Jason Statham.

Es posible que esa buena química que ahora define su vínculo, unida al hecho de que siguen siendo dos de los tipos más duros de la industria de Hollywood, explique por qué Stallone ha tenido ciertas reservas a la hora de compartir por completo el entrañable texto que le ha dedicado a su amigo, que a buen seguro estaría lleno de referencias aún más emotivas al largo camino que han recorrido juntos.

"¡Esto es solo un trocito del discurso de cumpleaños que he escrito para el gran hombre! La verdad es que no podría estar más agradecido por la relación tan competitiva que hemos tenido en todo este tiempo, y seguro que él también lo está", escribió el intérprete italoamericano en la descripción del vídeo, dejando entrever que solo exhibirá su lado más sentimental cuando tenga a Arnold cara a cara.

Es tal la complicidad que derrochan los dos veteranos artistas en estos tiempos, que Arnold Schwarzenegger no dudó en afirmar públicamente que no volvería a participar en una nueva entrega de 'Los mercenarios' si su amigo se mantenía firme en su decisión de abandonar la franquicia de cara a la que sería su cuarta cinta.

"Para mí no hay 'Mercenarios' sin Sylvester. Jamás haría una de estas películas sin él. Lo tengo muy claro", explicaba a Entertainment Weekly.