Shailene Woodley se enfrenta a 60 días de cárcel por allanamiento

La actriz Shailene Woodley podría ser condenada a 60 días de cárcel y a pagar una multa de 3.000 dólares de ser declarada culpable de un delito de allanamiento tras ser arrestada el pasado lunes mientras participaba en una protesta pacífica para tratar de paralizar la construcción de un oleoducto.

La intérprete tendrá que comparecer ante un tribunal de Dakota del Norte, situado en la ciudad de Mandan, el próximo 24 de octubre. Los otros 26 activistas que fueron detenidos junto a ella se enfrentan a penas similares.

La intérprete forma parte del grupo de manifestantes que durante los últimos meses ha tratado de paralizar el proyecto alegando que podría dañar de forma irreversible la calidad del agua potable que abastece a la comunidad de Standing Rock, que vive a una milla del río, y perjudicar el ecosistema.

En el momento de su arresto, Shailene estaba retransmitiendo en directo la protesta a través de su cuenta de Facebook, en la que aseguró que únicamente había sido detenida por ser "conocida" y contar con una amplia audiencia gracias a sus redes sociales.

"Me están arrestando porque he accedido a una propiedad privada, como todos los demás. Pero en cuanto me pidieron que me marchara, lo hice. ¡Me están arrestando! Estaba ahí mismo con todo el mundo, no sé qué está pasando. En cuanto me lo pidieron, me marché. Es solo porque soy un personaje conocido, porque hay 40.000 personas siguiendo lo que hago", aseguraba la actriz, que también describió cómo los agentes de policía la retuvieron para impedir que se marchara.

"Estaba caminando de vuelta a mi caravana, que está justo allí, para regresar pacíficamente al campamento. Me sujetaron por la chaqueta y me dijeron que no tenía permiso para seguir. Tenían pistolas y porras y esposas de plástico y no nos dejan marcharnos", se quejaba.

Por: Bang Showbiz