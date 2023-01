Robbie Williams describe a Jimmy Page como un 'enfermo mental'

La guerra abierta que mantienen el cantante Robbie Williams y el guitarrista de la mítica banda Led Zepellin, Jimmy Page, sobre los trabajos de reforma emprendidos por el primero en su mansión londinense está lejos de llegar a su fin, ya que después de que el veterano intérprete reclamara sin éxito al ayuntamiento local que pusiera fin a las obras por las molestias que ocasionaban a los vecinos -su vivienda se encuentra justo al lado de la de Robbie-, ahora parece haberse dedicado también a perturbar la labor de los albañiles con su presencia constante en los alrededores de la casa de su rival.

Eso es al menos lo que se desprende de las últimas declaraciones ofrecidas al respecto por Robbie Williams, quien asegura que Jimmy, además de situarse todos los días con su vehículo en frente de su domicilio para medir con un dispositivo electrónico los decibelios asociados al ruido que provocan los obreros, ha llegado a dormir en su jardín en una ocasión para poder retomar su labor tan pronto como llegaran los trabajadores.

Publicidad

"Voy a contar lo que está pasando a día de hoy. Todos los días Jimmy se monta en su coche y se detiene en frente de mi casa con las ventanillas bajadas y un medidor de decibelios en la mano. Se queda ahí registrando el sonido unas cuatro horas diarias porque quiere demostrar que los obreros superan el límite de ruido permitido. Y hace unas dos semanas, los constructores me dijeron que se le encontraron durmiendo en el jardín, esperando a que llegaran. De verdad, este tipo de comportamiento me parece propio de un enfermo mental", reveló el astro del pop al diario The Sun.

En su momento, el artista británico bromeaba sobre la disputa que todavía le tiene enfrentado a quien considera uno de sus grandes ídolos musicales, pero ahora no puede disimular su irritación ante un conflicto que, según revela, está durando ya mucho más tiempo del que es capaz de soportar.

"Todo esto es muy extraño, al principio me dejó bastante sorprendido, pero ahora que han pasado cuatro años desde que empezó a mostrar esa clase de hostilidad, me pregunto si no está ocultando algo sobre su propia personalidad. ¿La ha tomado conmigo porque quiere esconder algo? No lo sé, es todo muy raro", manifestó en la misma conversación, en la que también recordó que han pasado ya varios meses desde que el consistorio local dio luz verde al proceso de renovación de su casa.