Riley Keough: 'No tengo ningún reparo con la desnudez'

La nieta de Elvis Presley, Riley Keough (26), participará en la serie 'The Girlfriend Experience' encarnando a una 'call girl', un papel que no le pareció difícil de interpretar puesto que se siente cómoda con la desnudez.

"Es egoísta, controladora y realmente le gusta el sexo. No es un personaje que suelan escribir para una mujer como papel protagonista, y es algo que te desanima porque se supone que las mujeres son íntegras, morales y lo que sea. Eso es por lo que me gustó. En realidad no tengo ningún reparo con la desnudez. Creo que soy un poco hippie en ese sentido. Sabes lo que estás firmando cuando haces una serie sobre una trabajadora sexual", cuenta a la revista Nylon.

Publicidad

Riley no solo encuentra en la actuación una fuente de trabajo sino también de amor, ya que durante el rodaje de 'Mad Max: furia en la carretera' conoció a su marido, el doble Ben Smith-Petersen, quien encarna al músico que toca una guitarra lanzallamas encaramado a uno de los vehículos, con quien se casó en febrero de 2015.

"Ben y yo empezamos a quedar y después empezamos a tener citas. Después le importé. Estuvimos juntos durante ocho meses y nos prometimos. Pero creo que le dije que quería casarme con él una semana después. No sé, simplemente me dio por ahí. No le doy muchas vueltas porque así es como pasó, simplemente seguí mi instinto. Ambos reaccionamos igual, como: 'Ok, genial'", añadió.