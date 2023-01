Redfoo compara el vídeo de 'Party Rock Anthem' con el icónico 'Thriller' de Michael Jackson

El cantante Redfoo considera que el videoclip del tema 'Party Rock Anthem' de su grupo LMFAO -formado por él y por Sky Blu- es una de esas cosas que todo ser humano debe ver al menos una vez en la vida, al igual que sucede con el famoso vídeo de Michael Jackson, 'Thriller', considerado uno de los más influyentes de la historia del pop.

"Es una locura. Muchos padres se lo enseñan a sus hijos pequeños. Hay niños de tres y cuatro años que lo ven. Es uno de esos vídeos que los padres le enseñan a sus hijos, ¡les ponen nuestro videoclip! No sé qué les dirán cuando se lo ponen, pero es algo parecido a lo que sucede con 'Thriller' de Michael Jackson. Desde luego, yo les voy a poner a mis hijos 'Thriller' cuando los tenga. Es algo que todo ser humano debe ver. Y parece que nuestro videoclip tiene esa misma esencia viral. Así que es algo sensacional. Estoy muy agradecido, es algo que me hace sentir muy humilde. Y me encanta que los niños se me acerquen y se pongan a cantar la canción", confesó en exclusiva el artista a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

A pesar del éxito que cosechó LMFAO, Redfoo no tiene planes de reunirse con su antiguo compañero de grupo por el momento.

"Los dos estamos haciendo cosas en solitario. Estoy seguro de que en el futuro volveremos a trabajar juntos en algo. Sencillamente creo que en este momento estamos demasiado ocupados con lo que estamos haciendo y con nuestros objetivos, y tenemos un montón de cosas en marcha. Pero lo más seguro es que se nos ocurra algún tipo de plan maestro en el futuro", aseguró.