¡Quinceañeras atención! Si quieren a Pitbull en su fiesta, habrá que pagar un millón de dólares

Precisamente el intérprete ha cobrado casi un millón de dólares por actuar durante una hora en la celebración del paso de niña a jovencita de Maya Henry -cuyo padre es el adinerado abogado especializado en lesiones y accidentes Thomas J. Henry- que tuvo lugar en San Antonio (Texas) hace dos semanas, según ha informado la propia madre de Maya al portal TMZ.

Algo menos cobró el intérprete Nick Jonas, quien también formó parte del espectáculo de la fiesta, aunque en su caso lo hizo por unos 200.000 dólares. Por su parte, la gran protagonista de la velada lució dos vestidos a lo largo de la noche, cada uno valorado en 20.000 dólares.

Aunque Pitbull no parece tener ningún problema en formar parte de extravagantes celebraciones como el cumpleaños de Maya, lo más probable es que ninguno de sus seis hijos -fruto de relaciones distintas- cuenten con una fiesta de cumpleaños similar ya que el cantante siempre le ha dado gran importancia a enseñarles a apreciar lo que es el trabajo duro no regalándoles lujos innecesarios.

"Mis hijos tienen todos un carácter muy fuerte... A veces mi hijo me pregunta: '¿Vamos a coger el Benz o el Beamer?'. Y yo le digo: 'No, se dice el coche blanco o el plateado, ¿entendido? ¿Y sabes qué tienes que hacer para conseguir uno así? Trabajar muy duro, porque yo no voy a regalártelo'. Les digo siempre que mi trabajo es estar aquí fuera y el suyo es ir a la escuela", confesaba el intérprete a la revista Latina.