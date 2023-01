¡Qué pena! Mamá de famoso actor relata su vida sexual en Twitter

Cuando se cumplen casi dos décadas del debut de Seth Rogen en la divertida serie juvenil 'Instituto McKinley', los fans del actor han podido descubrir por fin de dónde ha heredado esa inconfundible -y a veces polémica- gracia que le ha convertido en una estrella. A pesar de que su padre también ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación, lo cierto es que él ha heredado el sentido del humor de su madre, quien no pierde ninguna oportunidad para intentar hacer reír a sus seguidores de Twitter, aunque sea a costa de que sus hijos se mueran de bochorno.

"¡Dormirse después de practicar sexo es como la 'shavasana' después de hacer yoga!", tuiteó este miércoles Sandy Rogen, comparando así la sensación de relajación poscoital con la que produce la popular postura de yoga al final de una sesión de esta disciplina física.

Una confesión tan privada de la mujer que le dio la vida -ella se defendió asegurando que se trataba de "una simple observación"- no tardó en llegar hasta el famoso actor y guionista a través de dicha red sociales, consiguiendo horrorizarle y avergonzarle a partes iguales: "Por Dios bendito, mamá", fue su respuesta. La hermana de Seth, Danya, también se quedó de piedra al descubrir la ocurrencia de su progenitora, que hizo que casi se atragantara mientras la leía.

Sin embargo, los públicos mensajes de desaprobación de los hermanos Rogen no consiguieron hacer que Sandy se retractara de sus palabras, sino todo lo contrario, ya que no dudó en tacharles de "perdedores". Quien sí que aplaudió la sinceridad de la esposa de Mark Rogen fue la también actriz Mindy Kaling, quien le pidió a su compañero que no intentará censurar la libertad de expresión de su madre en la esfera virtual.

Cualquiera que siga las andanzas de Sandy en su perfil de Twitter ya sabrá de su afición por describir minuciosamente todas aquellas situaciones curiosas que suceden a su alrededor, como la vez que la conocida Whoopi Goldberg se rió de una broma de su marido tras coincidir en un teatro en Nueva York o cuando preguntó a los otros usuarios de la red social si también cierran la puerta del baño si están solos en casa.

Por: Bang Showbiz