Priyanka Chopra tiene nueve pasaportes

Los compromisos profesionales de Priyanka Chopra tanto en La India como en Estados Unidos le obligan a volar al menos seis veces al mes, aunque lejos de haberse convertido en una rutina tediosa para ella, los constantes trayectos permiten a la actriz recuperar las horas de sueño que tanto necesita y ponerse al día con sus ofertas de trabajo.

"Me encanta volar. Aprovecho sobre todo para dormir, especialmente en los viajes de 16 horas entre Bombay y Los Ángeles. Puedes dormir ocho horas y aún me quedan otras ocho cuando despierto. En mi caso, me dedico también a leer guiones y decido qué películas voy a hacer. Y generalmente cuando aterrizo voy directa al trabajo. Por ejemplo, mientras terminaba de rodar 'Bajirao Mastani', también estaba grabando 'Cuántico'. Y la película 'Los vigilantes de la playa' la hice durante los fines de semana. Así que tengo unos nueve pasaportes porque vuelo seis veces mínimo al mes y no hay espacio para tantos sellos", revela la intérprete a la revista Condé Nast Traveller.

Pese a que pasa la mayor parte de su tiempo en Los Ángeles por simple conveniencia, Priyanka aún no se siente preparada para asentarse definitivamente en la gran urbe californiana

"Soy una chica de la costa oeste, me gusta la atmósfera que se respira en Los Ángeles. Pero soy nómada. Y con el mundo en el que vivimos hoy en día, en el que puedes subirte a un avión e ir a comer a algún lugar nuevo y volver a las cinco horas, ¿por qué iba a elegir entre un sitio u otro? De todas formas, es cierto que tengo problemas para comprometerme", bromea en la misma entrevista.

En medio de tantos viajes y proyectos artísticos, Priyanka no tiene tiempo para intentar encontrar al hombre de sus sueños, aunque también es cierto que la artista ya había asegurado anteriormente que era muy selectiva con las opciones que tiene para conocer gente nueva.

"Nunca he tenido una cita, yo solo tengo relaciones sentimentales serias. Es algo muy diferente. Primero te fijas en alguien que te gusta, luego tratas de ganarte su corazón y entonces comienzas una relación. Estás siempre ahí para el otro. No sé si podría lidiar con el aspecto informal de las citas si algún día tuviera una. Es algo que no he probado, así que no lo sé", revelaba a Vanity Fair.

Por: Bang Showbiz