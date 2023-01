Por su coquetería, esta actriz terminó recibiendo ayuda médica

A la actriz Elizabeth Hurley (50) le gusta hacerse notar y flirtear cuando está con un grupo de gente, pero más de una vez sus pícaros gestos le han hecho terminar necesitando ayuda médica.

"Coqueteo con cualquiera, ya sea hombre, mujer, animal u objeto inanimado. Cualquier cosa que me permita continuar la fiesta. Si flirteo o me gusta alguien me da por pavonearme un poco, y a veces me vuelvo algo torpe, y unas cuantas veces me he hecho daño. He tenido que ir a urgencias una media docena de veces por haber estado coqueteando", contaba divertida en el programa 'Late Night' de la NBC.

Publicidad

Elizabeth se rompió en una ocasión un tobillo tras intentar mostrarse muy "cool" delante de un hombre. En aquella ocasión, terminó metiendo su pie en una madriguera de conejo y dándose un golpe en la cara.

"No me podía llevar en brazos por lo que tuve que ir encima de su hombro, como hacen los bomberos", explicó.

Elizabeth sufrió otro percance, en el que terminó con una conmoción cerebral después de intentar saltar en una hamaca de un hombre y cayera al otro lado, golpeando su cabeza en el suelo.

Actualmente la actriz está soltera, aunque entre su lista de conquistas figuran nombres como el del jugador de críquet Shane Warne o el actor Hugh Grant. Con el empresario Arun Nayar estuvo casada hasta 2011, y con su exnovio Steve Bing tuvo un hijo, Damian (13).

Publicidad

Por: Bang Showbiz