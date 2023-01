Pitbull ajusta cuentas con una antigua profesora que lo hizo creer en él mismo

El cantante Pitbull llevaba años esperando la oportunidad para saldar una deuda muy importante de su pasado con la persona responsable de que al día de hoy sea una de las estrellas más importantes de la industria musical, y por fin la ha encontrado tras recibir el premio Corazón Latino en la iHeart Radio Fiesta Latina por su trabajo social entre las comunidades más desfavorecidas de Miami.

En señal de agradecimiento, el que fuera rey midas del reguetón quiso dedicarle ese reconocimiento a su antigua profesora, para cumplir por fin una promesa que le hizo hace mucho tiempo.

"Para mí es un honor estar aquí arriba no solo con alguien como Enrique Santos, que me cambió la vida y me ayudó en mi carrera, sino con unos niños que son como yo, que vienen de la nada y saben lo que es luchar para conseguir algo. Déjenme decirles algo, los premios no son importantes para mí, porque mis hijos no pueden comer premios, pero para mí significa mucho ser alguien que puede construir una escuela en su viejo barrio y dar un futuro a unos jóvenes en los que no creía nadie", aseguró el intérprete de Miami al subir al escenario este sábado para recoger el galardón, que dedicó a la mujer que hace tantos años consiguió hacerle creer en sí mismo.

"Es justo decir que fue una profesora quien cambió mi vida, su nombre es Hope Martinez. Ella creyó en mí y me dijo: 'No quiero nada de ti en esta vida, solo quiero que me des las gracias cuando ganes tu primer premio'. Así que quiero darle las gracias ahora que he ganado mi premio más importante".

Ahora Armando Pérez, el hombre que se esconde detrás de Pitbull, quiere devolver ese favor tratando de ser él quien ayude a otros jóvenes a encontrar su vocación a través de su escuela Sports and Leadership Academy, conocida popularmente como Slam, tras darse cuenta de que todo el dinero y el éxito del mundo no serían suficientes para hacerle sentir realizado.

"Mi meta es ayudar, de una manera u otra, y ayudar también se convierte en otra palabra que es motivar. Si lo que de verdad tú quieres es ayudar a las personas, la vida te lo da todo porque uno va aprendiendo que con el dinero no puedes comprar la felicidad", aseguró en una entrevista con Enrique Santos para Telemundo antes del inicio de la gala.