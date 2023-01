Perrie Edwards se siente más 'sexy' cuando se despierta en las mañanas

La cantante Perrie Edwards, exnovia de Zayn Malik y componente del grupo femenino Little Mix, se siente especialmente a gusto con su cuerpo justo después de levantarse de la cama, ya que como revela ella misma, el hecho de no haber ingerido nada durante la noche la lleva a lucir un vientre totalmente plano del que ahora no duda en presumir públicamente.

"En lo relativo a mi físico, podría decir que cuando más sexy me siento es cuando me despierto por las mañanas. Como no he comido nada, mi estómago está completamente plano y eso me hace sentir muy ligera. Las barriguitas mañaneras son lo mejor", confesó la artista británica al diario The Sun.

Por su parte, su compañera de banda Jesy Nelson también tiene muy claro en qué circunstancias concretas siente que su feminidad y belleza alcanzan su grado máximo, lo que no duda en relacionar con su gusto por los cosméticos que consiguen realzar sus rasgos más distintivos.

"Me gustaría decir que en cualquier momento de mi vida, cuando soy yo misma, pero la verdad es que me siento más guapa que nunca cuando me estoy arreglando. La sesión de peluquería y maquillaje es uno de mis momentos preferidos", reveló a la misma publicación, antes de que las otras dos integrantes de la formación, Jade Thirlwall y Leigh-Anne Pinnock, atribuyan también a los mágicos efectos del maquillaje la notable transformación que, a su juicio, experimenta su apariencia.

"Cuando llevas varios días sin pintarte y de repente te pones un poco de base, pintalabios y máscara de pestañas, casi no te reconoces en el espejo y te dices a ti misma: '¡Guau, así soy yo!'", aseguró Leigh-Anne. "Eso mismo me ha pasado a mí hoy. Después de aplicarme el maquillaje me dije: '¿Quién es esa? No la reconozco'", bromeó Jade en la misma entrevista.