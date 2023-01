Paz Vega planea aumentar la familia el próximo año

Aunque la actriz Paz Vega ya es madre de tres hijos -Orson Jr. (8), Ava (6) y Lenon (5)- junto a su marido Orson Salazar, le encantaría aumentar la familia de nuevo el año que viene con un cuarto bebé.

"Me encantaría quedarme embarazada el próximo año, de verdad. No lo sé. Ojalá", confiesa en una entrevista a LOC del periódico El Mundo, para añadir justo después con sentido del humor: "¡He elevado el índice de natalidad yo sola!".

A pesar de que es madre de familia numerosa, Paz ha conseguido compaginar con éxito su vida personal y profesional para seguir adelante con su carrera en la industria del cine. Sin embargo, sus hijos no son todavía del todo conscientes de lo famosa que es su madre.

"No sé exactamente lo que piensan [de mi trabajo]. Cuando me veía, mi [hijo] pequeño decía: 'Mamá mía, mamá mía', como diciendo que yo no era la mamá de la niña de la película. Es un poco raro todo", reconoce.

Actualmente la intérprete reside junto a su marido y sus hijos en Los Ángeles y, por el momento, no tiene planes de regresar a España.

"[Mis hijos] están bien donde estemos nosotros. Les gusta venir aquí [España], con su familia, cuando están de vacaciones. Luego allí tienen sus amigos", añade.

La razón por la que Paz ha elegido fijar su residencia al otro lado del Atlántico tiene que ver más con motivos de trabajo que con escapar del escrutinio mediático, ya que, como ella misma ha reconocido en varias ocasiones, nadie le reconoce en su día a día.

"La gente, al verte normal, te mira y no cree que seas tú: '¿Será? No, esa piltrafilla no puede ser'. Habrá quien piense que voy siempre como en las revistas. ¡Imagínate! Ir a por el pan con tacón de 16 centímetros, escotada y maquillada como una puerta", explicaba en una entrevista al dominical XL Semanal.