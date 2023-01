"No tengo cáncer, estoy recuperándome": Janet Jackson niega rumores de enfermedad

La cantante ha recurrido a las redes sociales para desmentir este miércoles los rumores que apuntaban a que había suspendido el próximo tramo de su gira 'Unbreakable World Tour' debido a un tumor en las cuerdas vocales que los médicos le habrían descubierto mientras se preparaba para una operación.

"Recuerden.. crean las informaciones solo cuando la escuchen de mis propios labios. Los rumores no son ciertos. No tengo cáncer. Estoy recuperándome. Mis médicos me han dado ya el visto bueno para continuar adelante con mis conciertos en Europa, y tal y como prometí los shows que fueron aplazados se reprogramarán. Gracias por todas sus oraciones y por su amor", explica la intérprete en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, sin entrar a dar detalles sobre su condición.

El pasado mes de diciembre Janet anunció la cancelación temporal de su gira alegando que sus doctores le habían dicho que necesitaría pasar por quirófano "muy pronto".

"Hola chicos. ¡Felices fiestas a todos y cada uno de ustedes! Necesito que sepan que hoy me he enterado a través de mis médicos de que necesito someterme a una operación muy pronto. Me rompe el corazón tener que decir que me veo obligada a posponer mi gira 'Unbreakable Tour' hasta la primavera. Por favor, recen por mí, por mi familia y por nuestra compañía en este difícil momento. No haré más comentarios", afirmaba la artista en su página web.

Por: Bang Showbiz