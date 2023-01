Niall Horan desaparecerá de la faz de la tierra hasta el próximo febrero

El cantante de One Direction Niall Horan planea aprovechar las vacaciones para iniciar un proceso que le llevará a desaparecer durante semanas de la escena pública con el objetivo de pasar tiempo con sus seres queridos y centrarse en terminar las canciones del que será su primer disco en solitario.

"Voy a poner rumbo a casa para relajarme después de unos meses muy caóticos. Tengo muchas ganas de pasar el periodo festivo en mi hogar. No he tenido la oportunidad de estar allí desde las pasadas navidades y echo de menos a todo el mundo. Con un poco de suerte este año podré pasar algo de tiempo de calidad junto a mi familia y amigos",

Publicidad

anunció el guapo intérprete a todos sus fans a través de una nota escrita de su puño y letra y publicada en sus redes sociales, a través de la cual también les lanzaba una clara indirecta sobre lo mucho que apreciaría que respetaran su intimidad durante las próximas semanas.

"Desearía poder pasar más tiempo en casa, pero al ser Irlanda un lugar relativamente pequeño, a veces me cuesta conseguir relajarme, así que habrá que cruzar los dedos porque lo cierto es que adoro ese lugar. Después de la navidad, voy a desvanecerme de la faz de la tierra y realizar uno de mis famosos trucos de desaparición. Quiero encontrar más ideas para mis canciones y concentrarme en componer. Que tengan unas felices navidades y un próspero año nuevo. Nos vemos en febrero".

A pesar de su ocupada agenda profesional de los últimos meses, Niall ha tenido tiempo de grabar ya ocho de las canciones que formarán parte de su disco debut en solitario, que ahora pretende concluir durante su retirada del mundo.

"He estado muy ocupado con la promoción y, al mismo tiempo, en el estudio de grabación. La acogida que ha recibido 'This Town' ha sido maravillosa, así que muchas, muchas gracias. Cuando no estaba cumpliendo con los actos promocionales, estaba en el estudio grabando mi disco... Ya tengo listas ocho canciones y contando, estoy listo para seguir. Pero quiero poder hacerlo con calma y sin presiones para hacerlo bien. Soy muy crítico conmigo mismo, lo cual es algo que me gusta mucho. Les avisaré cuando haya acabado".