¿Miedo a comprometerse? Chris Martin le habría pedido "un tiempo" a Annabelle Wallis

El líder de Coldplay , Chris Martin , habría perdido interés en la relación que ha mantenido durante los últimos meses con la actriz Annabelle Wallis.

"Ahora mismo se han tomado un descanso, indefinidamente. Al principio Chris parecía estar loquito por ella: la visitaba en los set de rodaje y la invitaba a cantar en su álbum. Pero pareció perder interés en ella muy rápido y se volvió una persona incapaz de comprometerse. Annabelle se sentía muy insegura", explicó una fuente a la revista Grazia.

Aparentemente, la actriz no era capaz de soportar la estrecha relación que el músico aún mantiene con su exmujer, Gwyneth Paltrow -madre de sus hijos Apple (11) y Moses (9)-, al igual que le habría sucedido a la anterior pareja de Chris, la joven Jennifer Lawrence.

"Es muy complicado mantener una relación con Chris, especialmente sabiendo que Gwyneth siempre será su prioridad. Por ahora parece que requiere más paciencia de la que Annabelle está dispuesta a tener", añadió.

Tras su divorcio después de doce años de matrimonio, Chris únicamente ha tenido buenas palabras para su exmujer, quien siempre ha asegurado que "fue muy buena" por darle una oportunidad a su relación cuando se conocieron en 2002.

"Gwyneth y yo rompimos nuestra relación hace mucho. Sé que estoy en una banda que es famosa y mi vida privada es conocida, y eso está bien. Incluso cuando vivía en un pueblo, la gente quería saber quiénes iban a bailar juntos, y yo lo entiendo, pero creo que si te metes demasiado en ello no es sano. Toda esa época fue una gran bendición y estoy muy agradecido por ello, aunque quieres mantener ciertas cosas para ti mismo. Pero si tu trabajo es crear música, tienes que explicarla un poco porque de otra forma es injusto para tu público, que puede pensar que está comprando una zanahoria cuando tú lo que has hecho realmente es un repollo. Gwyneth y yo somos buenos amigos. Creo que ella fue muy buena al dar una oportunidad a un plátano inmaduro", contaba recientemente Chris al periódico The Sun.

Por: Bang Showbiz