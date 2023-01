Louis Tomlinson se siente 'raro' sin sus compañeros de One Direction

El cantante de One Direction Louis Tomlinson está convencido de que su comportamiento cambiará cuando ya no esté acompañado todo el tiempo de sus compañeros de banda -Niall Horan, Liam Payne y Harry Styles- durante el descanso profesional que los jóvenes se tomarán el próximo año.

"Es raro hacer cosas sin los chicos. Cuando estoy con ellos puedo ser tan travieso como quiera, pero la dinámica cambia cuando estás tú solo", confesó Louis a la revista Closer.

Publicidad

Aunque el intérprete se siente muy orgulloso de lo "honestos" que han sido siempre tanto él como sus compañeros, también piensa que en ocasiones deberían haber medido más su comportamiento y sus palabras.

"Los chicos y yo hemos intentado ser siempre nosotros mismos y tan honestos como fuera posible. Puede que algunas veces hayamos sido demasiado nosotros mismos, pero para la gente resulta refrescante ver que no intentamos ser perfectos", añadió.

Los planes de futuro de Louis pasan por conocer mejor el aspecto financiero de la industria musical con la ayuda de Simon Cowell, productor y creador del programa que le vio nacer artísticamente, 'Factor X', donde recientemente Louis participó como juez invitado durante un programa.

"Me cagué de miedo en 'X Factor'. Tenía que dar un discurso frente a los concursantes y estaba intentando pensar qué decir, pero solo conseguía balbucear. Sin embargo, una vez me senté junto a Simon me sentí mejor y él me aseguró que tenía buen instinto para percatarme del talento ajeno. Me formo una opinión de la gente bastante rápido. Simon sigue siendo el jefe, pero es genial trabajar con él y saber que valora mi opinión y lo que digo".