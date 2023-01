Louis Sarkozy sufrió novatadas en la academia militar por culpa de su apellido

Aunque Louis Sarkozy (18) intentó ocultar su verdadera identidad utilizando el nombre de Louis Adams cuando comenzó sus estudios en la academia Valley Forge Military Academy de Pensilvania (Estados Unidos) en 2011 para evitar ser acosado, sus compañeros tardaron apenas unos días en descubrir que el padre del nuevo alumno era el por entonces presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy.

"Me hacía llamar Louis Adams porque no quería que mis compañeros supiesen quién era mi padre. Pero a los pocos días la información se filtró y todo el mundo descubrió que había nacido, en sus propias palabras, 'con una cuchara de plata en la boca'. Así que durante tres días me tocó llevar literalmente una cuchara de plata en la boca mañana, mediodía, tarde e incluso por la noche", revela Louis en una entrevista a Paris Match.

Por dura que pueda parecer la novatada que le hicieron a Louis -hijo del expresidente francés y su exmujer Cécilia Attias-, el resto de alumnos no recibió un trato menos duro por parte de sus compañeros de cursos superiores.

"Había novatadas todavía más duras. Nos hacían salir en medio de la noche para hacer ejercicio... Pero con el tiempo se calmaron un poco", reconoce.

Durante el mandato de su padre, Louis pasaba las vacaciones escolares en El Palacio del Elíseo, una época que recuerda como "un sueño".

"Era un sueño. No había ni un momento en el que no apreciase lo que tenía. Nos divertíamos mucho. Los agentes de seguridad, los chefs, los cocineros, las azafatas: todos eran como parte de la familia. Incluso salía los fines de semana con algunos de ellos. Me gustaba decir que tenía cuarenta papás. Prácticamente me criaron".