Lindsay Lohan se disculpa con los vecinos por no aparecer en el encendido de luces navideñas

La actriz Lindsay Lohan ha conseguido irritar a buena parte de los 80.000 habitantes de la localidad inglesa de Kettering (Northamptonshire) al ignorar por completo su compromiso de aparecer en el tradicional encendido de luces de Navidad que, como todos los años, viene protagonizado por una celebridad invitada personalmente al evento, después de prometer al diputado del distrito en el que se encuentra la ciudad, Philip Hollobone, e incluso al líder de la Cámara de los Comunes del parlamento británico, Chris Grayling, que aceptaba la propuesta, entre otras razones, para poder así situar al municipio en el mapa.

Publicidad

La estrella de cine ha querido compensar a los vecinos de Kettering dirigiéndose a ellos personalmente a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, en el que además de expresar su pesar por no haber podido acudir al acto, atribuye su destacada ausencia a lo "apretado" de su agenda de compromisos laborales.

"Me hubiera encantado estar hoy con vosotros, pero debido a mi apretada agenda laboral no he podido. Pero de verdad que aprecio mucho la oferta", expresa la artista en la grabación.

Sin embargo, el hecho de que la propia intérprete haya querido disculparse directamente con los vecinos de Kettering no ha servido para calmar los ánimos de algunos de sus representantes públicos, como es el caso del citado Hollobone, quien no ha dudado en responder al mensaje de Lindsay criticándole duramente por no cumplir su palabra y disipar así las esperanzas de muchas personas que habían confiado en ella para uno de los eventos más importantes del año para la ciudad.

Publicidad

"Creo que cuando eres una celebridad internacional que asegura que va a hacer algo, por lo general la gente te cree y espera que vayas a actuar en consecuencia. Es verdad que muchos de nosotros no esperábamos que al final fuera a confirmar su presencia, pero en el fondo si que teníamos una mínima esperanza en que fuera a aparecer para cumplir así con su palabra", manifestó Philip Hollobone al diario The Sun, después de revelar que no fue capaz de ponerse en contacto con Lindsay por teléfono después del encuentro en el que esta aparentemente le confirmaba su intención de viajar a Kettering ayer jueves.

Por: Bang Showbiz