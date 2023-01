Lily-Rose Depp encuentra 'difícil' crecer a la vista de todos

A sus 16 años, la precoz modelo Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y su exmujer Vanessa Paradis, reconoce que le cuesta hacer las cosas que hace cualquier chica de su edad, al ser siempre el objetivo de las miradas de la prensa. Sin embargo, es consciente también de que puede hacer lo que le gusta por ser hija de padres famosos, con lo que ve toda la atención que suscita como un mal menor.

"Es difícil tener mi edad y tratar de hacer todo lo que un adolescente normal hace, y hacerlo a la vista de todos. Pero estoy agradecida por lo que me aporta y es, honestamente, un precio pequeño a pagar por hacer lo que quiero hacer. Estoy muy feliz por ello", cuenta en la revista Love.

Es evidente que esta claridad de ideas son las que, entre otras cosas, habrán conquistado al padre de la criatura, quien ya había dejado claro anteriormente la cercana relación que le une a su hija.

"Tiene miles de seguidores en las redes sociales y se quedaron todos sorprendidos [cuando anunció que no era 100% heterosexual]. Pero yo no. Yo ya lo sabía, porque me cuenta todo. No tiene miedo de decirme lo que sea. Estamos superunidos y estoy muy orgulloso de nuestra relación. Y lo que quiera que esté haciendo, si necesita consejo, ahí estoy yo para ella. Los hijos van a tomar sus propias decisiones, y supongo que lo único que puedes hacer como padre es ofrecer apoyo. Y yo lo hago", contaba Johnny anteriormente al Daily Mail.