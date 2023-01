Lily James quiere aprender a tocar el ukelele

Al visitar una tienda de música con sus amigos, la actriz Lily James no pudo resistirse a imitarles comprando un instrumento, en su caso un ukelele rosa con el que piensa aprender a tocar.

"Puedo tocar más o menos la guitarra. Pero fui a Nashville y me compré un ukelele rosa. Hasta ahora solo he posado en fotos con él. Fui a una tienda de guitarras y mis amigos, a los que les gusta mucho la música, de hecho estaban de gira con un musical, estaban comprándose guitarras. Me sentí tan desplazada que acabé comprando un ukelele. Voy a aprender", cuenta a la revista Empire.

Publicidad

Lily también tiene otras aficiones, como diseñar tatuajes para ella misma, aunque aún no se ha animado a adornar su piel con uno.

"He pensado en ello muchas veces. Solía vivir en el este de Londres y cada vez que pasaba al lado de un salón de tatuajes solía entrar y ver las tipografías y mirar los libros. He diseñado muchos tatuajes pero nunca he llegado a hacérmelos. Quiero estar completamente segura", añade.