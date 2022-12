Lena Dunham cree que la aplicación Tinder es una 'herramienta para asesinar'

La polifacética Lena Dunham tiene miedo a la aplicación para móviles Tinder, que te ayuda a buscar pareja, porque cree que puede ser usada por alguna persona para asesinar antes que para buscar el amor.

"Tinder me da miedo. No se trata de que seas famosa, no es nada de eso, no se trata de que estés con pareja estable, creo que Tinder es una herramienta para asesinar", dice en un vídeo de People.com.

Publicidad

La estrella de 'Girls' tampoco cree que Twitter sea muy seguro, y este domingo, durante los Globos de Oro, anunció que iba a dejar la red social después de recibir amenazas de muerte. Pero pese a decir esto, continuaba activa en su cuenta, publicando incluso un mensaje desde la ceremonia de los premios, que tuvo lugar en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles: "No importa. Mark Ruffalo me acaba de pillar googleándome".

Este lunes Lena aclaraba, precisamente mediante un tuit, que había desinstalado la aplicación de Twitter de su móvil y si logró mandar ese mensaje fue porque pidió a un amigo que lo enviara por ella.

"Borré Twitter de mi teléfono, pero a veces envío tuits a una persona en la que confío para que lo publique si estoy liada, porque quiero compartir", explicó.

La actriz aprovechó también para pedir más seguridad en las redes sociales y se disculpó con sus seguidores por la confusión que hubiera podido causar con sus palabras.

Publicidad

"Tenemos que crear sistemas que nos hagan sentir seguros. Lo lamento si he confundido a alguien", escribió en la red social.