Larry Flynt quiere comprar la Mansión Playboy

El editor estadounidense Larry Flynt (73) -dueño de Larry Flynt Publications, editorial encargada de la publicación de la revista pornográfica Hustler- quiere comprar la Mansión Playboy pero se niega a pagar los 200 millones de dólares que piden actualmente.

"Larry y yo hemos hablado de ello y estamos preparando una oferta. Sentimos que es un excelente sitio para The Hustler Club y la Hustler Mansion. Hef olvidó el hecho y el motivo principal de que estaba en el negocio del sexo y en el negocio de revistas. Pensó que era Vanity Fair y se olvidó de que estaba en el negocio erótico. No vamos a ofrecer ni la mitad de lo que pide. No sé de dónde se ha sacado esa cifra. Definitivamente requiere una evaluación del valor. Hablamos durante el fin de semana y discutimos algunas cifras, y pensó que la Hustler Mansion tenía gran potencial", aseguró al New York Daily News Harry Mohney, cuya compañía opera la cadena The Hustler Club.

Publicidad

Sin embargo, no parece que la venta se vaya a poder llevar a cabo ya que Larry no quiere a Hugh Hefner (89) viviendo en la casa, condición que venía estipulada en la venta.