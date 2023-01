La muerte de David Bowie fue su última 'obra de arte'

La muerte del icono musical David Bowie este domingo a consecuencia de un cáncer de hígado ha dejado en estado de shock tanto a su familia y amigos como a todos aquellos que amaron su música. Sin embargo, el intérprete no se ha marchado sin dejar antes un "regalo de despedida" a sus fans: 'Blackstar', su vigésimo quinto álbum de estudio publicado solo dos días antes de su muerte, coincidiendo con la fecha de su 69 cumpleaños.

El periodista musical Rick Sky, que tuvo oportunidad de entrevistar a Bowie en varias ocasiones a lo largo de su carrera, considera que este último trabajo demuestra su increíble integridad artística y coincide con su productor, Tony Visconti, a la hora de afirmar que el cantante ha conseguido hacer de su muerte "una obra de arte".

Publicidad

"Al igual que algunas otras personas en el mundo de la música, había oído rumores de que Bowie estaba enfermo. El hecho de que sus amigos cercanos y la gente que trabajaba con él consiguieran mantener en secreto la gravedad de su enfermedad lo dice todo", afirma Rick Sky a la agencia BANG Showbiz.

"Resulta asombroso, desde mi punto de vista, que Bowie consiguiera hacer un 'evento artístico' incluso de su muerte. Que su fallecimiento se haya producido solo dos días después de que cumpliera 69 años y lanzara su último álbum, 'Blackstar', es extraordinario. En el disco expresa con palabras sus pensamientos sobre su propia mortalidad. La letra del tema 'Lazarus' comienza así: 'Mira hacia aquí arriba, estoy en el cielo/ Tengo estrellas que no pueden ser vistas/ Tengo drama, que no me puede ser arrebatado/ Todo el mundo me conoce ahora'. Qué profético".

"Pero no me sorprende, Bowie fue el mago más grande del pop. Creaba canciones magníficas y memorables de la nada. Su tema 'Changes' resume perfectamente su carrera y su personalidad, ambas camaleónicas. Saltaba de un género musical y de una moda a otra con rapidez, entusiasmo y con una gran habilidad. Su música abarcó el pop, el soul, el funk, la electrónica, el rock industrial e incluso el jazz. Su imagen reflejó todos los estilos posibles, desde el hippie al glam pasando por la androginia, todo ello sin dejar de lucir los mejores peinados que el mundo del rock ha visto nunca".

"Creo que hay muy pocas personas a las que la música o la imagen de Bowie no hayan afectado de una manera u otra, y puede que eso sea porque él demostró que no solo era aceptable, sino que era algo positivo ser diferente, ser particular, ser un bicho raro. Tuve la suerte de conocer a Bowie y de entrevistarle en varias ocasiones, además de verle actuar en Broadway en 'El hombre elefante'. En cada encuentro y entrevista me demostró lo inteligente, talentoso, carismático y amable que era", asegura el periodista musical.

Publicidad

Desde el punto de vista de Rick Sky -autor de biografías de personajes como Freddie Mercury, 'The Show Must Go on: The Life of Freddie Mercury', o el rey del pop, 'Michael Jackson: The Bad Year'-, 'Blackstar' no será el último material inédito que veremos de la fallecida estrella.

"Era un trabajador prodigioso, así que debe de haber una cantidad considerable de material inédito guardado a buen recaudo. Fue un verdadero héroe de la música y, aunque nos ha dejado, sus canciones, su espíritu y su influencia perdurarán", asegura.

Publicidad

Sin embargo, no queda duda de que, a pesar de que deja tras de sí su música, la pérdida de Bowie ha afectado a la industria como pocas otras muertes han conseguido hacerlo antes.

"Es cierto que su muerte sacudirá ahora el mundo del pop como un terremoto. La última vez que sucedió una tragedia de estas dimensiones en la industria del pop fue cuando John Lennon fue brutalmente asesinado en las calles de Nueva York en 1980. Como leyenda del rock, Bowie está en lo más alto con Elvis Presley, Los Beatles y Bob Dylan. La repercusión de la muerte de Bowie se refleja en el aluvión de tributos que se han producido desde que nos enteramos de la noticia. Desde estrellas del pop como Madonna a Boy George, a las que influyó con su música, a políticos importantes, todos le han presentado sus respetos demostrando al mundo la gran inspiración que fue".