La cantante Sia se separa tras dos años de matrimonio

La cantante Sia y su marido, el productor de cine Erik Anders Lang, han anunciado de manera inesperada a través de un comunicado público su decisión de separarse tras dos años de matrimonio.

La intérprete de 'Chandelier' ha aclarado que no dará más información acerca del final de su matrimonio, más allá de que su ruptura se ha producido en términos cordiales.

"Después de mucha reflexión y consideración, hemos tomado la decisión de acabar con nuestra relación como pareja. Estamos, sin embargo, decididos a continuar siendo amigos. No haremos más comentarios al respecto", reza el mensaje enviado a los medios.

La estrella de la música se casó tras un vertiginoso compromiso de dos meses, aunque tardó otros ocho en confirmar la noticia a pesar de los rumores que no habían dejado de circular en torno a esta posibilidad.

El recelo con el que Sia ha protegido siempre su vida privada garantiza prácticamente que la cantante -famosa por cubrirse el rostro en cada una de sus apariciones pública para tratar de preservar el anonimato- no vuelva a hacer referencia al final de su matrimonio a través de cualquier otro medio que no sea su música. Antes de pasar por el altar, compuso un tema sobre cómo se enamoró de su ya exmarido que, sin embargo, prefirió no incluirlo en su propio disco.

"En realidad, ese no es mi estilo, pero es cierto que escribí una canción antes de empezar lo nuestro que me gusta pensar que habla de nosotros. Estoy tratando de vendérsela a Maroon 5 o a Bruno Mars", aseguraba la intérprete a la emisora australiana Nova.