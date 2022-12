Kylie Jenner quiere dejar 'Keeping Up with the Kardashians'

La pequeña de las hermanas Jenner, Kylie, de 17 años, quiere dejar el reality familiar 'Keeping Up With The Kardashians', que sigue pormenorizadamente la vida de todo el clan. Tras saltar a la luz la intención de su padre, Bruce Jenner, de cambiarse de sexo, la adolescente no estaría dispuesta a seguir permitiendo que se graben sus emociones.

"Ya no le interesa ser parte de la serie. Lo que ha pasado con Bruce le ha hecho darse cuenta de que es hora de marcharse. Bruce se ha dado cuenta de que ha esperado mucho para sincerarse y transformarse en lo que quería ser. Pero Kylie no estaba preparada y le cogió por sorpresa", cuenta una fuente a la edición estadounidense de la revista Life & Style.

Sin embargo, dado que la modelo es muy joven, querer dejar el programa -en el que aparece junto a sus famosas hermanastras, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian y a su hermana Kendall- podría deberse a una decisión sin reflexionar más fruto de un enfado temporal que de otra cosa.

"Kylie está atravesando un momento muy difícil ahora mismo. La gente olvida que es solo una niña. Es rica y famosa y vive la vida, pero es también una adolescente más atravesando por lo mismo que pasa cualquier otro adolescente, lo hormonal. Tiene drásticos cambios de humor y hay muchos momentos en los que quiere esconderse de las cámaras. Lo último que quiere hacer es hablar de sus sentimientos delante de todo el mundo. Ni siquiera quiere hablar con un terapeuta", añadió.

Aunque quizá todo esto tenga otras motivaciones ya que Variety ha revelado que Kylie podría tener su propio reality. Un spin-off de 'Keeping Up With The Kardashians' que incluiría también a su hermana Kendall podría estar gestándose en estos momentos bajo la batuta de Ryan Seacrest y E!