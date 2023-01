Kristen Stewart define a Karl Lagerfeld como una persona 'encantadora'

La popularidad de Karl Lagerfeld no atraviesa por uno de sus mejores momentos entre las actrices de la meca del cine que hasta hace poco hacían cola para lucir sus diseños en la alfombra roja. El gran error del director creativo de la casa Chanel ha sido arremeter contra la todopoderosa y adorada Meryl Streep, a quien acusó de decidir en el último momento que no llevaría un vestido suyo a la gala de los Óscar al no recibir a cambio una compensación económica. Aunque el modisto se retractó más tarde alegando que todo había sido un malentendido cuando el representante de Meryl desmintió sus declaraciones, la premiada artista no dudó en arremeter contra él asegurando que le había arruinado la noche más importante de la industria del cine.

Sin embargo, a Lagerfeld aún le quedan algunas incondicionales como la joven Kristen Stewart, quien ha querido echarle un capote afirmando que el 'Kaiser' fue uno de los pocos que aceptó vestirla respetando su particularísimo estilo, razón por la cual ella le estará siempre agradecida.

"Desde el principio, Karl siempre me ha hecho sentir que ser yo misma era lo correcto. Y eso es algo muy poco habitual en el mundo de la moda. Es un artista obsesivo que trabaja compulsivamente, y la suya es una actitud contagiosa. Y es muy amable. Es quien es por una razón. Me siento muy afortunado de trabajar con él tan a menudo", asegura la protagonista de la saga 'Crepúsculo' en su entrevista para V Magazine.

Por: Bang Showbiz