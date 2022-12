Khloé Kardashian no 'guarda rencor' a French Montana

La estrella televisiva Khloé Kardashian no se arrepiente de haber paseado su romance de seis meses con el rapero French Montana frente a las cámaras de su nuevo programa de telerrealidad, 'Kourtney & Khloé Take the Hamptons' -filmado durante el pasado verano-, pese a que ello le obligará ahora a revivir en la pequeña pantalla los mejores momentos de su relación apenas un mes después de su ruptura, ya que entre ella y su ya exnovio no existe ningún tipo de "rencor".

"No me molesta lo más mínimo. Creo que es bonito. Me encantan los recuerdos y todavía sigo en contacto con él. No hay rencores entre nosotros o cosas por el estilo. Me parece bien, creo que es interesante que la gente pueda ver otra cara de nuestra relación. Creo que todo el mundo se apresura siempre a juzgar. No me parece justo juzgar a nadie por su apariencia o por ideas preconcebidas", aseguró Khloé al portal Us Magazine.

Publicidad

El tiempo que compartió junto a French Montana ayudó enormemente a la benjamina de las hermanas Kardashian a olvidar el proceso de divorcio del jugador de baloncesto Lamar Odom, que inició el pasado mes de diciembre, gracias a todas las románticas actividades que su aquel entonces pareja organizaba.

"Fuimos a Sudáfrica para el primer episodio del show. Me lo pasé genial, me encantó. Estuvimos allí solo 48 horas, pero [French] planeó las cosas bien. Yo me hubiese puesto en plan: 'Necesito tiempo para recuperarme del jet lag'. Me gusta que me empuje a hacer cosas que normalmente no haría", añadió.

Entre las muchas razones que se barajan como detonante de la ruptura de la pareja destaca la supuesta "dependencia" hacia Khloé que habría comenzado a desarrollar el rapero en las últimas semanas de su noviazgo.

"La relación se volvió demasiado intensa y Khloé necesitaba dar un paso atrás", aseguraba recientemente una fuente a la revista US Weekly, mientras que otra añadía. "A Khloé acabó molestándole que la necesitara tanto".