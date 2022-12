Karla Souza busca nuevos desafíos en Estados Unidos

A pesar de que la carrera de Karla Souza en México estaba completamente consolidada tras su participación en las dos comedias más taquilleras de la historia del país, 'Y tú mamá también' y 'Nosotros los nobles', la actriz sentía la necesidad de "retarse" a sí misma, por lo que decidió dar el salto a Estados Unidos, donde ha trabajado en la serie 'How To Get Away With Murder'.

"Lo más difícil para mí fue dejar un lugar como México, en el que ya conocen mi trabajo y donde me sentía muy cómoda y segura, y llegar a un lugar donde ni siquiera saben cómo te llamas. Pero fue un proceso que quería vivir para retarme como actriz y evitar la fama que tengo en México, donde a veces me llegaban proyectos sin tener que pelear por ellos", declaró la actriz a Variety Latino.

La serie, en la que interpreta a una "chava sencilla, sensible e introvertida, que poco a poco se va transformando hasta encontrar su propia voz", ha sido producida por Shonda Rhimes.

"Es un honor trabajar con una persona que lleva una trayectoria fascinante en la televisión y que ha permitido que mi personaje fuera latino, sin pegarle los estereotipos que estamos muy acostumbrados a ver en televisión. Shonda me dio un voto de confianza al optar por una actriz sin un solo proyecto en Estados Unidos", señaló Karla.

De hecho, su nueva vida en el extranjero la hace muy feliz y considera que su papel podría ayudar en el futuro a otros personajes latinos.

"Siento que todavía queda mucho trabajo por hacer y espero que mi personaje ayude a ver a los latinos de forma distinta, porque tenemos muchas cosas que ofrecer, somos multifacéticos", reveló Karla.