Kanye West ingresa en el hospital por 'agotamiento'

A pesar de que la noticia de que Kanye West había cancelado definitivamente su gira mundial 'Saint Pablo Tour' se asoció en un primer momento al revuelo que habían generado los reproches que lanzó sobre el escenario de uno de sus últimos conciertos a figuras públicas como Jay Z, Beyoncé o Hillary Clinton; lo cierto es que en realidad el rapero se habría visto obligado a tomar tan impactante decisión por los problemas de salud derivados del exceso de trabajo y la presión autoimpuesta para alcanzar la perfección, que ahora le habrían llevado incluso a ser ingresado en el hospital por extenuación.

"Kanye está física y mentalmente consumido, y sobre todo en los últimos días ha tenido que lidiar con los efectos de una privación de sueño extrema. Se presentó en el centro médico por voluntad propia y los médicos están actualmente evaluando su estado y las consecuencias de la falta de descanso", reveló una fuente a la revista People.

Por otro lado, el departamento de policía de Los Ángeles ha confirmado que ayer lunes sus agentes tuvieron que atender una llamada de emergencia que provenía del domicilio que el cantante comparte con su esposa, Kim Kardashian, y sus dos hijos. Poco después, era el servicio de bomberos -encargado de gestionar los avisos de socorro- el que revelaba a través de un escueto comunicado que el músico se encontraba "estable" pero que había sido trasladado al hospital para someterse a una revisión.

"Un hombre adulto descrito como médicamente estable ha sido conducido al hospital para realizarle una evaluación. A la una y veinte minutos de la tarde, el departamento de bomberos de Los Ángeles recibió una llamada procedente de la policía para atender una urgencia médica en la zona de North Laurel Avenue", reza la nota emitida por los bomberos.

Una vez confirmado que Kanye no retomará el periplo de conciertos que ha sido súbitamente suspendido a su paso por California, la promotora de la gira se ha visto obligada a informar rápidamente a todos aquellos que ya habían adquirido sus entradas de los trámites a seguir para efectuar la devolución y el reembolso de los tickets, lo que a buen seguro no suavizará lo más mínimo la decepción que muchos sienten al no poder ver finalmente a su ídolo.

