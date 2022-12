Jessie J podría tener que hacer playback en sus conciertos debido a una dolencia cardiaca

Los médicos han recomendado a la cantante Jessie J que baje el ritmo en sus conciertos si no quiere llevarse un susto debido a sus problemas de corazón. La artista fue diagnosticada a los 11 años con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que afecta a su ritmo cardiaco, le produce mareos y falta de respiración.

"No sé si voy a poder estar en control tanto como quiera. Mi condición me afecta más de lo que la gente cree. Pero lo disimulas", explicó al periódico The Times.

Publicidad

Sin embargo, y a pesar de que su condición puede empeorar, Jessie J está decidida a cantar a pleno pulmón sus éxitos tanto como pueda.

"Sí, claro [que los médicos me han dicho que me sosiegue]. Pero yo les digo que esto es a lo que me dedico. Me enorgullezco de haber llegado tan lejos sin tener que hacer playback, pero si mi carrera sigue al ritmo que está ahora tendré que hacerlo para seguir bien", añadió.

Esta misma semana Jessie canceló lo que le quedaba de gira australiana tras una "repentina enfermedad", aunque no parece que estuviera relacionada con su problema de corazón.

"Desafortunadamente, debido a una repentina enfermedad, los médicos me han recomendado que cancele los tres conciertos que me quedan en Australia para que pueda descansar y recuperarme. Si pudiera curarme milagrosamente para estar ahí, lo haría. Me encantará actuar para todos vosotros en el futuro", dijo a través de un comunicado.