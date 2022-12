Jennifer Lopez revela que Marc Anthony no sabe bailar

La cantante Jennifer Lopez es una maestra en el arte de matar dos pájaros de un tiro, como demostró al conseguir ofrecer consejo a uno de los concursantes de 'American Idol' sobre su falta de coordinación sobre el escenario al mismo tiempo que criticaba sutilmente las habilidades como bailarín de su exmarido Marc Anthony, padre de sus gemelos Max y Emme (7).

"Encuentra algo que consiga hacer que no pienses en que te estás moviendo. Conozco a un cantante, solía estar casada con él, que hace temblar su pierna. Hace solo esa cosa con la pierna, es algo mínimo, pero le ayuda a concentrarse. Creo que eso es lo que tú necesitas", aseguró la intérprete este miércoles en el concurso musical.

A pesar de la poca admiración que le merece el sentido del ritmo de su exmarido, Jennifer no puede evitar seguir encontrándole terriblemente atractivo y sexy debido a su carisma personal y su increíble sentido del humor.

"Tengo que decir que sigo pensando que Marc es uno de los hombres más atractivos que he conocido en mi vida. Su estatura puede ser baja, pero su presencia es enorme y tiene la capacidad de hipnotizar a todos los que se encuentran a su alrededor. Tiene un sentido del humor increíble, es de esos hombres que consigue que no puedas parar de reír. Todo en él es muy sexy", confesaba en el programa 'The Wendy Williams Show'.