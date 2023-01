Jennifer Lawrence demuestra que sí se lava las manos después de ir al baño

A la actriz Jennifer Lawrence su arrolladora sinceridad le ha puesto en situaciones incómodas en más de una ocasión, como por ejemplo cuando confesó que rara vez se lava las manos después de ir al baño.

Ahora, la joven estrella de Hollywood ha publicado un vídeo en su cuenta de Facebook para aclarar que cuando hizo ese comentario solo estaba bromeando y que sí se aclara las manos con agua y jabón tras hacer uso del servicio.

"¡Por supuesto que me lavo las manos después de ir al baño! No puedo creer que me haya puesto a mí misma en una situación en la que tenga que decir esto. De todas maneras, de todos los rumores que he oído sobre mí, este es el que he querido desmentir", comenta Jennifer en un vídeo grabado en el aseo de su habitación de hotel.

Los hábitos higiénicos de la actriz se pusieron en tela de juicio hace unas semanas después de que se le ocurriera bromear sobre cuál era su costumbre más desagradable en una entrevista con sus compañeros de la franquicia 'Los juegos del hambre', Liam Hemsworth y Josh Hutcherson.

"No me lavo las manos después de ir al baño", revelaba Jennifer durante una batería de Preguntas y Respuestas para MTV News.

Ante esa revelación, Liam añadió rápidamente: "Y luego le gusta ponerte las manos en la cara".

Además, Jennifer también confesó que no le gusta esperar en los servicios y por eso muchas veces termina orinando en el lavabo mientras sus amigas utilizan el retrete.

"He hecho pis en algunos lavabos. Cuando dos chicas entran en un baño, alguien tiene que quedarse con el lavabo. A mí me gusta usar el lavabo. Siempre tienes la opción de esperar, pero si la persona que espera soy yo, lo hago en el lavabo", afirmaba en la misma entrevista.